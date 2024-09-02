KKTC U12 Milli Takımı Azerbaycan'da Açılışa Katıldı

KKTC U12 Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Ulduz Cup 2024'ün açılış törenine katıldı. Quba Olympia Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan Spor Bakanı Ferid Gayibov açılış konuşmasını yaptı. Törene Gürcistan, Belarus, Özbekistan ve Azerbaycan'ın U12 milli takımları da katıldı.

Açılış konuşmasında Fazıl Qayiboy, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, sporun gençler arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirdiğine vurgu yaptı. Törende, KKTC U12 Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, diğer katılımcı ülkelerin takımlarıyla bir araya gelerek, samimi bir atmosferde sohbet etti ve turnuva için birbirlerine başarılar diledi. KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi, Azerbaycan Spor Bakanı Fazıl Qayiboy'a KKTC Milli Takım forması hediye ederek sohbet etti.