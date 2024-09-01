KKTC U12 Milli Takımı, Ulduz Cup için Azerbaycan'da Sahaya İndi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) U12 Milli Takımı, Ulduz Cup turnuvası için Azerbaycan'a ulaştı ve sahaya indi. Azerbaycan'ın Guba kentinde yer alan Guba Olympia Tesisleri'nde gerçekleşen ilk antrenman, millilerimiz için oldukça keyifli geçti.

Takımımız, hem fiziki hem de taktiksel hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncular, antrenörleri eşliğinde yaptıkları çalışmalarla turnuvaya olan motivasyonlarını ve hazır olduklarını gösterdi. Antrenman sonunda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Ulduz Cup'ta başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen U12 Milli Takımımız, turnuva boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için sahada ter dökecek. Teknik ekip ve oyuncular, turnuva boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirttiler.

Turnuvanın açılışı yarın (02.09.2024) Azerbaycan Spor Bakanı Ferid Gayibov tarafından yapılacak. Millilermizin maçı ise saat 16:00’da Guba Akademi ile oynayacak.