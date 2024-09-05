KKTC U12 Milli Takımı, Ulduz Cup'ta Karabağ ile Karşılaşacak

U12 Milli Takımı, Azerbaycan'da Karabağ ile oynayacağı bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı.

Kaptan Ahmet İnönülü liderliğinde sahaya çıkacak olan takımımız, Ulduz Cup'ta başarılı bir performans sergileyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

İşte U12 KKTC Milli Takımı'nın Karabağ ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu:

KKTC U12 Milli Takım Kadrosu:

12 Ahmet İnönülü (Kaptan)

(Kaptan) 4 Talha Demir

6 Celal Sapsızoğlu

2 Oktay Konak

11 Halil Mahsucu

16 Ευμεν Tak

15 İbrahim İncirlili

21 Çağrı Akıncı

14 Mustafa Ramiz

Yedekler: Ekin, Barko, Deniz, Ege, Aral, Ata, Kerem, Berk, Emir, Kuzey