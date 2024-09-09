KKTC U12 Milli Takımı'na Coşkulu Karşılama!

KKTC U12 Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'da katıldıkları Ulduz Cup turnuvasının ardından adaya geri döndü. Takım, Ercan Havalimanı'nda aileleri tarafından coşkuyla karşılandı. Oyuncuların aileleri, ellerinde buketler ve balonlarla çocuklarını karşılayarak büyük bir sevinç yaşadı.

Azerbaycan'da başarılı bir performans sergileyen U12 milli takımı, turnuva boyunca hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etti hem de tecrübe kazandı. Havalimanındaki coşkulu karşılama, sporcuların moralini yüksek tuttu ve gelecek başarılar için umut verdi.