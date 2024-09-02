KKTC U12 Milli Takımı'nın Kadrosu Belirlendi
02/09/2024
KKTC U12 Milli Takımı, bugün Azerbaycan'da düzenlenen uluslararası bir turnuvada ilk maçına çıkıyor. Genç yeteneklerimiz, saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada ev sahibi Guba OK takımıyla mücadele edecek.
Takımın ilk 11'i ve yedek oyuncuları belli oldu. İşte KKTC U12 Milli Takımı'nın Guba OK karşısında sahaya çıkacak kadrosu:
İlk 11:
- Berk Liman (K)
- Talha Demir
- Kerem Çaydan
- Çağan E. Sönmez
- Barko Kivic
- Emir Tak
- Ekin Şehitcan
- Kuzey Akar
- Deniz G. Bayrak
Yedekler:
- Ahmet
- Aralata
- Celal
- Çağrı
- Deniz
- Eymen
- Halil
- İbrahim
- Mustafa
- Oktay
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu maçta, gençlerimizin sahada göstereceği performans merakla bekleniyor. KKTC U12 Milli Takımı'na başarılar dileriz!02/09/2024 14:56