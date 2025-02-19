KKTC U17 Badminton Milli Takımımızdan Büyük Başarı

KKTC Badminton U17 Milli Takımımızdan 23 galibiyet 3 Ana Tabloya kalma başarısı.

İlhan Ercan, Kuzey Serinyürek ve Laren Dilek Ana Tabloya kalmayı başardı.

Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan KKTC U17 Badminton Milli Takımımız 23 galibiyet almayı başarırken sporcularımızdan İlhan Ercan, Kuzey Serinyürek ve Laren Dilek Ana Tabloya kalmayı başardı. 16 Şubat 2025 tarihinde başlayan U17 Türkiye Badminton Şampiyonası devam ederken ana tabloya kalan 3 sporcumuzla birlikte mücadele eden tüm sporcularımızı ve uyumlu bir şekilde sporcularımızın başarısı için çalışan antrenörlerimiz Seymen Deniz ve Savaş Dursun'la birlikte idareci Eren Özuyanık'ı tebrik ediyoruz. Federasyondan yapılan açıklamada Milli Takımımızın Ana sponsorlarından forma sponsorumuz Modda Cosmetics Direktörü Sayın Murat Tenekeci'ye, Eşofman sponsorumuz Gölek Construction'a ve çanta sponsorumuz Adışanlı Construction'a teşekkür edildi.