KKTC Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in doğumunun 101. yılında mesaj yayıladı

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, Türkeş’in verdiği mücadele ve savunduğu haklı dava ile Türk dünyasının gönlünde taht kurduğunu belirterek, yetiştirdiği nesil ile başta Anadolu Türkleri olmak üzere dünya Türklüğüne yön verdiğini söyledi.



Arıcı, Türklük ve Türk milliyetçiliğinin diyetini ağır bir şekilde ödeyen Türkeş’in, işkencelerle, tehditlerle ve idamla yılmayan dik duruş ve aksiyoner tavrıyla vefatının 21. yılında halen bozkurtlarının gönlünde, fikrinde ve mücadelesinde yaşadığını belirtti.



Fatih Arıcı, “Kıbrıs’taki Ülkücü-Milliyetçi Gençler, nasıl Kıbrıs Davasını anlatmaktan yılmıyor ve Kıbrıs Türklüğünün mücadelesine dur durak bilmeden destek oluyorsa Başbuğumuz da yıllar önce “Kıbrıs’ta doğmuş olmaktan ve Kıbrıslı bir Türk olmaktan daima iftihar duymuşumdur.” sözleriyle Kıbrıs davasına dikkat çekmek istemiştir” şeklinde konuştu.