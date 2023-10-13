KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Arıcı, Meclis Başkanı Töre’yi eleştirdi

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” isiminin değiştirilmesi konusundaki söylemlerinden ötürü eleştirdi.

Arıcı yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Grup Toplantısında gündeme getirdiği “KKTC’nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesi” önerisini anımsatarak, önerinin Türkiye ve KKTC tarafında destek bulduğunu ancak Töre’nin “federal temelde bir çözümü savunan kesimlere göz kırpan” bir açıklama yaptığını kaydetti ve “Bizim için yok hükmündedir” dedi.

Bunu “talihsiz bir açıklama” olarak değerlendirdiklerini ifade eden Arıcı, “Konjektör değişmiştir, artık BM’de ağırlığı olan bir Türkiye vardır. Günü geldiğinde ‘Kıbrıs Türk Devleti’ olarak ilan edildiğinde ciddiyeti anlaşılacaktır” dedi.