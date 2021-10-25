KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği DAÜ’de Bir Araya Geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), adada bulunan tüm Nijeryalı öğrencileri temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği’nin devir teslim törenine ev sahipliği yaptı.

Söz konusu tören, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun yanı sıra, farklı üniversitelerden pek çok Nijeryalı öğrenci katıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, Nijerya’dan DAÜ’ye öğrenim görmek için gelen yeni öğrencilere hoş geldiniz diyerek, devir teslim töreni ile görevi devralan yeni KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği yönetimine başarılar diledi. Prof. Dr. İşçioğlu, öğrencilerin herhangi bir problem yaşamaları durumunda daima yardım eli uzatacaklarının altını çizerek, her zaman kapılarının açık olduğuna vurgu yaptı.

Başkanlığa seçilen DAÜ öğrencisi ve KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı El-Yakub S. Abdullahi, Prof. Dr. İşçioğlu ve ekibine, toplantının gerçekleşmesinde kendilerine sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Birlik toplantısında KKTC’de bulunan tüm Nijeryalı öğrencilerle ilgili bir veri tabanı oluşturulması, Ercan Havalimanı’nda birliğe ait bir bölüm kurulması ve öğrenciler arasında daha sıkı bağlar kurulması konuları görüşüldü. Devir teslim töreninin ardından eski yönetim, yeni yönetime başarı dileklerini sundu.

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25/10/2021 13:17