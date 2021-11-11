KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği’nden DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşen ziyarette; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı El-Yakub Sabo Abdullahi ve birlik yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

“DAÜ Öncü Bir Görev Üstlenmektedir”

Ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, yeni yönetimi tebrik ederek tüm öğrenciler için güzel bir akademik yıl diledi. Uluslararası öğrenci topluluklarının, öğrenciler ile üniversiteler arasında önemli bir köprü görevi gördüğünün altını çizen Prof. Dr. Hocanın, ülkenin ilk devlet üniversitesi olan DAÜ’nün, bir öğrenci adası olan ülkemizde, öğrencilerin problemlerini çözme ve gereken desteği verme noktasında öncü bir görev üstlendiğini ifade etti. Ülkemize 20 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanından öğrencinin geldiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, KKTC’nin öğrencilerin sorunlarına yabancı olmadığını ve bu konuda pek çok gelişmiş ülkeden dahi daha ileride olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün iyi bir eğitim ve gelecek sunmakla yükümlü olduğunu belirterek, öğrencilere yalnızca öğrenim görürken değil, mezun olduktan sonra da yardımcı olduklarını, kariyer planlaması da dahil her konuda destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Desteğinizden Dolayı Teşekkür Ederiz”

KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı El-Yakub S. Abdullahi de konuşmasında DAÜ’ye ziyaret isteklerini kabul ettikleri için teşekkür ettiklerini belirtti. Birliğin altı yıl önce kurulduğunu ve ilk başkanın DAÜ’den olduğunu ifade eden Abdullahi, diğer üniversitelerden temsilcilerin başkanlık yapmasının ardından altı yıl aradan sonra başkanlığın tekrardan DAÜ’ye döndüğünü dile getirdi. Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu’na da her zaman kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Abdullahi, birlik olarak adadaki tüm Nijeryalı öğrencilerin sıkıntılarını gidermek için çalışacaklarını ve öğrenciler ile üniversiteler arasında köprü görevi görmeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği yöneticilerine hediye takdiminde bulunuldu.

DAÜ Deniz Tesisleri’nde Yemek Düzenlendi

KKTC’deki üniversitelerde öğrenim görmekte olan Nijeryalı öğrencileri temsil eden KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği üyeleri için, DAÜ tarafından, 6 Kasım 2021 Cumartesi günü, saat 19.00’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yemek düzenlendi. Yemeğe DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı. Yemekte konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, bu yıl bayrağı devralan DAÜ öğrencisi Başkan El-Yakub Sabo Abdullahi ve ekibini tebrik ederek, yeni yönetime başarılar diledi. Prof. Dr. İşçioğlu yemek için diğer ilçelerden DAÜ’ye gelen Nijeryalı öğrencilere de teşekkür ederek, güzel bir akşam geçirmeleri temennisinde bulundu. Farklı üniversitelerden yemeğe geleneksel kıyafetleriyle katılan öğrenciler birbirleriyle tanışma imkanı buldu.

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11/11/2021 12:27