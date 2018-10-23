KKTC, 'Uluslararası Ceo Forum 2018'e ev sahipliği yapıyor

40 ülkeden kalkınma ve finans kurumlarının yüzün üzerinde üst düzey temsilcisinin katılacağı Uluslararası CEO Forum 2018 Girne’de bugün başlıyor..Forum 2 gün sürecek.

Foruma Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

KKTC Kalkınma Bankası ile Dünya Kalkınma ve Finans Kurumları Federasyonu’nun himayelerindekiUluslararası CEO Forumu’nda yenilenebilir enerji ve çevreye duyarlı ekonomi modelleri ele alınacak.

Forumda, turizm, yükseköğretim ile sanayi ve ticaret sektör temsilcileri de stant açarak tanıtım yapacak.