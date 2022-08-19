 KKTC üniversiteleri ile işbirliği olanakları gündeme geldi

YÖDAK Başkan Vekili Mehmet Hasgüler, Uluslararası Semerkant Teknoloji Üniversitesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Uluslararası Semerkant Teknoloji Üniversitesi Rektörü Yusuf Abdullaev’in konuğu olarak Özbekistan’a giden Hasgüler, ziyaretinin yararlı geçtiğini söyledi.

KKTC üniversiteleri ile Uluslararası Semerkant Teknoloji Üniversitesi’nin işbirliği olanaklarının gündeme getirildiğini ifade eden Hasgüler, örneğin akademisyen değişimi yapılabileceği üzerinde durulduğunu kaydetti. Mehmet Hasgüler, Uluslararası Semerkant Teknoloji Üniversitesi’nin, 70 bin çalışanı olan bir şirketler grubunun üniversitesi olduğuna dikkat çekti. Üniversitenin rektörü Yusuf Abdullaev’in geçmişte Özbekistan’ın Moskova Büyükelçiliğini yapmış değerli ve tecrübeli bir isim olduğunu belirten Hasgüler, Abdullaev’e “Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü” ve “Uluslararası Örgütler” kitaplarını da hediye etti.

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19/08/2022 12:53