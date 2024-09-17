KKTC Üniversitelerinde 2024 Yılı Öğrenci Yerleştirme Verileri Açıklandı

2024 yılına ait KKTC üniversitelerinin yerleşim ve kayıt verileri, yükseköğretimde yaşanan önemli bir düşüşü ortaya koydu. 2023 yılı ile karşılaştırıldığında, kontenjanlarda küçük bir artış görülse de, yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenci sayılarında kayda değer bir azalma gözlendi.

Tabloda yer alan verilere göre, 2023 yılında toplam 13,728 öğrenci üniversitelere yerleşirken, bu sayı 2024 yılında 12,180’e düştü. Kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 11,277’den 9,698’e gerileyerek önemli bir düşüş yaşandı.

En Çok Öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi'nde

2024 verilerine göre en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite, Yakın Doğu Üniversitesi oldu. 3.584 kontenjan ile öğrencilerini kabul eden üniversiteye, 2.631 öğrenci yerleşirken, 2.059 öğrenci kayıt yaptırdı. Yakın Doğu Üniversitesi, geçen yıla kıyasla yerleşen öğrenci sayısında bir düşüş yaşasa da KKTC üniversiteleri arasında liderliğini korudu.

Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi de İlk Sıralarda

Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi de yerleşen öğrenci sayısında ilk sıralarda yer aldı. Lefke Avrupa Üniversitesi'ne 2024 yılında 2.535 öğrenci yerleşirken, 2.189 öğrenci kayıt yaptırdı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ise 2.185 öğrenci yerleşti ve 1.848 öğrenci kayıt oldu.

Bazı Üniversitelerde Kontenjan ve Kayıt Arasındaki Fark

Bazı KKTC üniversitelerinde ise kontenjan ve kayıt arasındaki fark dikkat çekici. Girne Amerikan Üniversitesi'nde 2.250 kontenjan olmasına rağmen, sadece 933 öğrenci kayıt yaptırdı. Aynı şekilde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde 1.335 kontenjanın 948'i doldu, ancak kayıt yaptıran öğrenci sayısı 780 olarak kaydedildi.

Toplamda 16.745 kontenjanın 12.180'i dolarken, kayıt yaptıran öğrenci sayısı 9.698 olarak açıklandı. Bu veriler, KKTC'deki üniversitelerin kontenjanlarının önemli bir kısmını dolduramadığını gösteriyor. Eğitim sektörü açısından bu sonuçlar, özellikle kontenjanların doluluk oranı üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.