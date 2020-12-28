KKTC vatandaşı öğrencilerin PCR testleri ücretsiz yapılacak

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28/12/2020

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KKTC vatandaşı öğrencilerin PCR testleri ücretsiz yapılacak

Türkiye, İngiltere ve diğer tüm  dünya ülkelerinde öğrenim gören ve yeni yıl amacıyla gelecek KKTC vatandaşı öğrencilere dönüş için gerekli PCR testleri ücretsiz yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Türkiye, İngiltere ve diğer tüm  dünya ülkelerinde öğrenim gören  ve yeni yıl amacıyla ülkemize gelen KKTC vatandaşı öğrencilerimizin, öğrenci belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla, dönüş için gerekli olan PCR testleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır"

 

28/12/2020 19:55
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TAGS: KKTC vatandaşı öğrencilerin PCR testleri ücretsiz yapılacak, haberkibris, kktc sağlık bakanlığı, kıbrıs,
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