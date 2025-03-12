‘Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’ Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu. Yasa önerisi kapsamında, belirli koşulları sağlayan KKTC vatandaşları, sabıka kayıtlarının silinmesini talep edebilecek.

‘Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’ Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisini sunuldu.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) milletvekilleri Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan yasa önerisiyle birlikte Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası’na geçici birinci madde eklenmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, yasanın diğer maddelerindeki kurallara bakılmaksınız, yasa yürürlüğe girmeden önce Ceza Yasası tahtında suç işleyerek para cezasına veya en fazla 1 yıl hapis cezasına mahkûm edilmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı kişiler, mahkûmiyetlerinin kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçmiş olması, cezalarını çekmiş olmaları ve bu süre içerisinde aynı suç veya başka herhangi bir suçtan mahkûm edilmemiş olmaları koşuluyla sabıka kayıtlarının silinmesini talep edebilecek.

Sabıka kaydının silinmesini talep eden kişinin ikametgahının bulunduğu Kaza Mahkemesi’ne, istida yoluyla başvuruda bulunması gerecek. Mahkeme tarafından sabıka kaydının silinmesine karar verilirse, istida konusu sabıka, ilgili kişiye verilen sabıka kaydı belgesinde gösterilmeyecek.

Ancak silinen sabıka, Polis Örgütü İç Örgütlenme Tüzüğü uyarınca Adli Polis Bölüm Müdürlüğüne bağlı Sabıkalar Kayıt Şubesince tutulan kayıtta yer almaya devam edecek.

Başvuru hakkı, bu yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde ve sadece bir kez kullanılabilecek.