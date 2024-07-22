KKTC Vatandaşlarına Türkiye'de Devlet Üniversitelerinde Harç Muafiyeti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, A-Level sonuçları ile Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversitelerinde kaydı olan ve 2024-2025 öğretim yılı için yeni kayıt yaptıracak olan KKTC vatandaşı öğrencilerden, artık herhangi bir okul harcı ücreti alınmayacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, alınan kararın başarılı öğrencilerin yükseköğretim alanında önünü açmak adına son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, KKTC uyruklu olup Yükseköğretim Kurulu’nun “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerine kayıt yaptıran A-Level sonuçlarına sahip öğrencilerin, yüksek miktarda okul harcı ödemesi yaptıklarına dikkat çekti.

- “Çalışmalarımız ve kurduğumuz temaslar olumlu sonuçlandı”

Hem öğrencilerin hem de velilerin okul harcını ödemekte zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Uzun süren çalışmalar ve kurduğumuz temaslar olumlu sonuçlanarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, ‘Tüm öğrencilerimizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından aynı esaslara tabi tutulması’ yönünde karar üretilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bu kararın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz törenlerinde yapmış olduğu konuşmayla gençlere duyurulduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, ‘Her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız, destekçisiyiz. Gençlere de bir müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı itibariyle artık KKTC vatandaşı tüm öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık. Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle, ekmeğimizi, suyumuzu ve geleceğimizi paylaşmaya devam edeceğiz.’ ifadelerini kullanması hem gençlerimiz hem de Kıbrıs Türk halkı açısından memnuniyet yaratmıştır.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğu ve böylesine önemli bir karara imza attığı için teşekkürlerini sunan Çavuşoğlu, ayrıca, Başbakan Ünal Üstel’e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na teşekkürlerini belirtti.