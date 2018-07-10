Haber Kıbrıs-Özel

Merkezi Cezaevi’nde hükümlü mahkum olarak bulunan Mithat Can Çalık Türkiye’ye iade edilmediği için açlık grevi yapıyordu. Çalık 18 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye’ye iade edilmek için başvuru yaptı ancak KKTC vatandaşı olduğu için böyle bir şey mümkün değildi. Çalık bunun üzerine KKTC vatandaşlığından çıkartılmak için başvuru yaptı. Ardından açlık grevine gitti.

İstediğini aldı

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin ulaştığı bilgiye göre aslen Mersinli olan Mithat Can Çalık’ın KKTC vatandaşlığı iptal edildi. Çalık’ın Türkiye’ye iadesi için işlemelerin başladığı öğrenilen bilgiler arasında. Mithat Can Çalık, Girne’de bir iş adamının içeceğine ilaç atarak bayılttıktan sonra soyduğu gerekçesi ile 7 yıl hapse mahkum edilmişti.