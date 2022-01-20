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KKTC ve Güney Kıbrıs sınır geçişlerinde yeni kurallar uygulanacak

Yapılan açıklamaya göre artık 24 Ocak Pazartesinden itibaren 3. Seviye (Koyu Kırmızı) kurallar uygulanacak.

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20/01/2022

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KKTC ve Güney Kıbrıs sınır geçişlerinde yeni kurallar uygulanacak

Covid 19 vakalarının artması nedeniyle KKTC ve Güney  Kıbrıs sınır geçişlerinde yeni kuralların uygulanmasına karar verildi.

Yapılan açıklamaya göre artık 24 Ocak Pazartesinden itibaren 3. Seviye (Koyu Kırmızı) kurallar uygulanacak.

Buna göre;

Tam aşılı kişilerden 7 Günlük negativ PCR veya Antijen test istenecek. 

5 ve 11 yaşındaki çocuklardan, aşısız lise öğrencilerinden ve Pile'de yaşayanlardan da test istenecek

Aşısız kişiler, 12 yaşından büyükler, aşılı olupta hatırlatıcı aşısını olmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif PCR test veya 48 saatlik negatif antijen test istenecek

 

20/01/2022 18:55
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