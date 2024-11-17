KKTC ve Güney Kıbrıs’tan mühendis ve mimar odaları Gazimağusa’da teknik gezi düzenledi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Kıbrıs’ın güneyindeki mimar ve mühendis odaları kuruluşu "Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK)" Gazimağusa’da teknik gezi düzenledi.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yürütücülüğünde ve iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi ortaklığında, konservasyonu veya restorasyonu tamamlanan ve devam eden bazı yapıları kapsayan teknik gezide, UNDP uzmanları tarafından yapılar hakkında bilgi de verildi.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın da katıldığı teknik gezide, Agia Paraskevi Kilisesi, Latin St. George Kilisesi, Martinengo Burcu ve Ravelin Kapısı’na gidildi. Etkinlikte katılımcılara görüşlerini paylaşma imkanı da sunuldu.