KKTC ve Pakistan Meclisleri arasında işbirliği

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısına katılmak amacıyla gittiği Türkiye’nin Antalya ilinde temaslarına devam ediyor.Açılış resepsiyonu ile dün başlayan toplantıya,41 ülkeden Meclis ve Senato Başkanları katıldı.

Başkan Uluçay temasları kapsamında Pakistan Senato Heyeti Başkan Salim Mandviwalla ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkına verdikleri destekten dolayı Mandviwalla’ya teşekkür etti ve kendisi aracılığıyla Pakistan halkına selamlarını iletti.

2004 yılı sonrası dönemin İslam Konferansı Örgütü ve bugünün İslam İşbirliği Teşkilatı’nın almış olduğu Kıbrıs Türk halkının desteklenmesi kararını anımsatan Uluçay, bu kararın Uluslararası platformlarda yürürlüğe girmesi konusunda destek istedi.

Uluçay görüşmede KKTC’de yüksek öğrenim gören Pakistan’lı öğrencilerin sayısının arttırılması konusunda yapılacak çalışmalarının yanısıra ticaret alanında karşılıklı işbirliği faaliyetleri konusunu gündeme getirdi.

Başkan Uluçay ayrıca iki ülke arasında sportif ve kültürel faaliyetlerin başlayabilmesi amacıyla yapılabilecek olan çalışmaları gündeme getiririken, karşılıklı kurulacak komiteler ile de daha sağlıklı bir yapı oluşacağına inandığını söyledi.

Pakistan Senato Heyeti Başkanı Salim Mandviwalla da konuşmasında Uluçay ile görüşmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken en kısa sürede Başkan Uluçay’ı ülkesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.

Mandviwalla, ayrıca programının uygun olması durumunda da 15 Kasım kutlamalarına katılabileceğini söyledi.

Gerek İslam İşbirliği Teşkilatı gerek ise diğer Uluslararası toplantılarda Kıbrıs Türk halkının sesi olmayı sürdüreceklerini ifade eden Mandviwalla, karşılıklı ticari faaliyetlerin yürütülmesi konusunda çalışmaların başlayabileceğini belirtti.

Mandviwalla komitelerin kurulup iki ülke arasında daha sıkı işbirliği yaratılabileceğine inanç belirterek bu yönde çalışmaların iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracağını söyledi.

Görüşmede Kıbrıs sorunu ile igili gelinen son nokta üzerine karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulup Kıbrıs sorununun önemine dikkat çekildi. Ayrıca Ortadoğu ve Akdeniz bölgesindeki ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesinde sorunun çözümünün önemli bir rol oynayacağı üzerinde duruldu.

Görüşmede Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.

Öte yandan Başkan Uluçay ,Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısının dün akşam düzenlenen açılış resepsiyona katıldı. Toplantıda bugün oturumlar gerçekleşiyor.