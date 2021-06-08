KKTC ve TC İstatistik Kurumları Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

KKTC İstatistik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, yaptığı açıklamada, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, ekibi ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile çevrim içi olarak ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.

İstatistik anlamında KKTC’nin altyapısını kurma çabalarının devam ettiğini kaydeden Öksüzoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun tecrübelerinden faydalanabilmek, uzmanlık ve teknik yardım alabilmek adına İşbirliği Protokolü’nü imzaladıklarını belirtti.

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08/06/2021 11:21