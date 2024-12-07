KKTC ve Türkiye Arasında Sanayi Yatırımlarını Kolaylaştıran Anlaşma TC Resmi Gazete'de Yayımlandı

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07/12/2024

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KKTC ve Türkiye Arasında Sanayi Yatırımlarını Kolaylaştıran Anlaşma TC Resmi Gazete'de Yayımlandı

Lefkoşa'da 11 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti İlgili Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketlerin Yapacağı Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar TC Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmanın amacının, KKTC'de Türkiye'nin desteği ile tamamlanan Organize Sanayi Bölgelerinde, Türk vatandaşları ile ilgili Türk kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin yapacağı sanayi yatırımlarının kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, yatırımlara ilişkin izin ve benzeri bürokratik işlemlerin azaltılması, geliştirilmesi ve KKTC'li yatırımcılarla aynı statüde kabul edilerek aynı kurallara tabi olmasının sağlanması olduğu bildirildi.

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