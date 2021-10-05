KKTC Yeşile Boyanıyor, Yeşil Giy, Yeşil Işık Yak”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer 6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü hakkında açıklamalarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Değer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada her yıl 6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü olarak anılmaktadır. Ülkemizde de bu özel ve anlamlı gün, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler ile karşılanmaktadır.

Çocukluk çağında sıklıkla karşılaşılan Serebral Palsi (SP) halk arasında beyin felci olarak bilinmektedir. Temelde hareket ve duruş bozuklukları ile karakterize olan SP, anne karnında, doğum esnasında veya doğum sonrasında, henüz gelişmekte olan beyinde meydana gelen hasar sonucunda oluşmaktadır. Beyinde etkilenen bölgeye bağlı olarak vücudun farklı bölgeleri etkilenebilmekte ve etkilenim şiddeti değişmektedir. Oturma ve yürüme, el kullanımı gibi motor beceriler yanında, denge, davranış, konuşma, görme, işitme, hafıza, dikkat ve duyu problemleri ortaya çıkabilmektedir. SP’li çocuklarda mevcut bilişsel, bedensel ya da gelişimsel yapı ve fonksiyonlardaki yetersizlikleri, günlük yaşam aktivitelerine ve toplumsal yaşama katılımlarını zorlaştırmaktadır.

Dünyada 17 milyon SP’li bireyin olduğu bilinmekle birlikte SP tedavisinin olabildiğince erken dönemde başlaması ve multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmesi çok önemlidir. Tüm yapı, fonksiyon ve aktivite problemlerine ilişkin ilgili uzman hekimlerin bireye medikal ve bazen de cerrahi destek vermeleri gerekmektedir. SP’li bireyler vücut yapı ve fonksiyonlarını geliştirmek, fiziksel aktivite seviyelerini korumak, sosyal katılımlarını desteklemek için düzenli olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, işitme ve konuşma terapisi, çocuk gelişimi, özel eğitim, psikolojik destek, sosyal hizmet gibi rehabilitasyon uygulamaları kapsamında birçok disipline ihtiyaç duymaktadırlar. Bu dinamik süreç içerisinde SP’li birey kadar ailenin de sürece dahil olması, güçlü ve sabırlı davranması, doğru kararlar alabilmesi çok önemlidir. Ayrıca SP hakkında toplumun bilinci ve duyarlılığı da bu bireylerin yaşama dahil olabilmesi ve uyum sağlayabilmesi adına önemlidir. Tüm özel gereksinimli bireyde olduğu SP‘li bireyler için çevresel şartların iyileştirilmesi, fiziki çevrenin düzenlenmesi, mimari engellerin ortadan kaldırılması oluşabilecek ulaşım-erişim-dolaşım problemlerini de en aza indirmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu özel ve anlamlı gün SP’li bireylerin sağlık ve eğitim olanaklarını geliştirmek, mesleki yaşantı, sportif beceriler ve sosyal faaliyetlere katılımlarını artırmak, sosyal haklarını ve sorunlarını gündeme taşıyarak çözümler üretmek, aileleri ve toplumu bilinçlendirmek adına önemlidir. Ayrıca COVİD-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz bugünlerde SP’li bireylerin ve ailelerinin biyopsikososyal durumlarının dikkate alınarak önleme, koruma ve tedavi etme çerçevesinde özel yaklaşımların uygulanması için 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü önemli bir tarihtir.

“KKTC Yeşile Boyanıyor, Yeşil Giy, Yeşil Işık Yak”

Bu kapsamda DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 6 Ekim 2021 Çarşamba günü, 11:00 – 11:30 saatleri arasında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarının katılacağı ‘KKTC Yeşile Boyanıyor, Yeşil Giy, Yeşil Işık Yak’ adlı etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca saat 17:00 - 18:30 saatleri arasında çevrim içi olarak değerli bilgilerin paylaşılacağı ’21. YY.’da Serebral Palsi’ye Yaklaşım’’ adlı webinar gerçekleştirilecektir. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’nün SP’li bireylerin yaşamını güzelleştireceği adımlara vesile olmasını temenni ederim.”

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05/10/2021 13:14