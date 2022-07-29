E-Nüfus Sistemine geçiş süreci gereklerinden biri olan doğum anından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklendirilmesini sağlamak amacıyla 28 Temmuz 2022 tarihinde Bakanlar Kurulunun aldığı kararla Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren KKTC yurttaşları doğum anından itibaren kimliklendirilecek.

Kimliklendirme işlemleri ikamet adresine en yakın kaymakamlık veya bucaklardan yapılabilecek.

Resimli yeni kimlik kartına sahip olan tüm çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’ne pasaporta ihtriyaç duymadan KKTC kimlikleri ile seyahat edebilecek.

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29/07/2022 10:46