KKTC yurttaşları doğum anından itibaren kimliklendirilecek

ads ads ads ads
29/07/2022

ads
KKTC yurttaşları doğum anından itibaren kimliklendirilecek

E-Nüfus Sistemine geçiş süreci gereklerinden biri olan doğum anından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklendirilmesini sağlamak amacıyla 28 Temmuz 2022 tarihinde Bakanlar Kurulunun aldığı kararla Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren KKTC yurttaşları doğum anından itibaren kimliklendirilecek. 

Kimliklendirme işlemleri ikamet adresine en yakın kaymakamlık veya bucaklardan yapılabilecek.

Resimli yeni kimlik kartına sahip olan tüm çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’ne pasaporta ihtriyaç duymadan KKTC kimlikleri ile seyahat edebilecek.

29/07/2022 10:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.