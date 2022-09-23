“KKTC yurttaşlarına kumarhanelerin kapısını ardına kadar açtılar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla ‘Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ ile ‘Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na değindi.

Şahali, paylaşımında “Öyle de komik bir tasarı hazırladılar ki, yine çok eğleneceğiz çok” dedi.

İşte o paylaşım:

“Hükümet makamlarındakiler gemi azıya aldı bir kere! Bugün meclise gönderdikleri iki yasa tasarısıyla hem KKTC yurttaşlarına da kumarhanelerin kapısını ardına kadar açtılar, hem de Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi'ni %10'dan %5'e indirdiler.

Öyle de komik bir tasarı hazırladılar ki, yine çok eğleneceğiz çoook..!”

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23/09/2022 19:46