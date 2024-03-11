KKTC'de 1 haftada 12 yangın meydana geldi

KKTC’de, 4-10 Mart tarihlerimi kapsayan sürede 12 yangın ve 19 hususi servis olayı meydana geldi.

İtfaiye raporuna göre 6’sı Lefkoşa, 3’ü Girne, 2’si Gazimağusa, 1’i de İskele’de yaşanan yangınlar sonucunda meydana gelen toplam zarar miktarı 2 milyon 526 bin TL.

Yangınların muhtemel sebepleri ise, “Tamamen sönmeden çöp bidonu içerisine dökülen mangal veya soba kömürlerinin çöpleri tutuşturması, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik panosu içerisinde meydana gelen yüklenme, park halinde bulunan traktörün üzerine yıldırım düşmesi ve kaynak makinesinden atılan kıvılcımların yanıcı döşeme malzemesini tutuşturması” olarak sıralandı.

Hususi servis olayları ise şunlar:

“Trafik kazası sonucu aracı içerisinde sıkışan ve deniz kenarındaki duvarın üzerinden kayalıklara düşerek mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangın eğitimi verilmesi, su kuyusundaki keçi yavrusu ile su depolarının arasında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”