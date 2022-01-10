KKTC’de 1 haftada 74 kaza meydana geldi

KKTC’de 3-9 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde 74 trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu kazalarda 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kazalar, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.

Aynı tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise 9 bin 192 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1184 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (264 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 32 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 145 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 15 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 25 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 202 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 80 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 120 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 59 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 52 ), ‘A’ Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), ‘B’ Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 173 diğer trafik suçu.”

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10/01/2022 19:03