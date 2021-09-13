KKTC'de 1 haftada çıkan yangının zararı: 57 bin 800 TL

Polis, 6 - 12 Eylül tarihleri arasında 17 yangın meydana geldiğini açıkladı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, 17 yangında toplam 57 bin 800 TL zarar meydana geldi.

Yangınların 7’si Lefkoşa, 4’ü Gazimağusa, 1’i Girne, 2’si Güzelyurt, 3’ü de İskele’de meydana geldi. Yangınların 2’sinin balyaların tutuşması, 2’sinin anız yakma sonucu meydana geldiği, 9’unun kuru ot ve çöplerin tutuşmasından çıktığı, 1’nin motorlu araç yangını, 1’nin depo, 1’nin dükkan, birinin ev yangını, yangını olduğu belirtildi.

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13/09/2021 15:49