KKTC'de 106'sı yerel, 147 pozitif vaka, 2 kişi hayatını kaybetti
18/12/2021
"Toplam 20.663 test yapıldı, 106'sı yerel, 147 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.663 olup, 106'sı yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 106 kişi ise yerel vakadır.
38 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
18 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.663
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40
Yerel Vaka Sayısı: 106
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.460.649
Toplam Vaka Sayısı: 33.041
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.357
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2561
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2467
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 125
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 345
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 580
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6050
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 98.988