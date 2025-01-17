KKTC’de 112 Hattında Geçici Arıza: Vatandaşlar İçin Alternatif Numaralar Duyuruldu

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17/01/2025

KKTC’de 112 Hattında Geçici Arıza: Vatandaşlar İçin Alternatif Numaralar Duyuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) devlet hastanelerine ulaşımı sağlayan 112 Acil Çağrı Hattı, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak devre dışı kaldı. KKTC Sağlık Bakanlığı, arızanın giderilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına, acil durumlarda 0533 887 03 10 numaralı geçici hattın kullanıma açıldığı belirtildi. Bakanlık, arızanın kısa sürede çözülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, vatandaşların 112 hattı devreye girene kadar 0533 887 03 10 numarasını arayarak sağlık hizmetlerine ulaşabileceklerini hatırlattı. Sorunun çözümü ile ilgili güncellemelerin ayrıca paylaşılacağı bildirildi. Halkın acil sağlık ihtiyaçları için geçici numarayı kullanması önemle rica ediliyor.

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TAGS: 112 acil, 112 acil durum hatt, 112 acil arıza
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