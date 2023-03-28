Türkiye Cumhuriyeti 14 Mayıs’ta seçime gidiyor. Peki, KKTC’de yaşayan ve burada oy kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları nasıl oy kullanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KKTC’de oy kullanacak olan vatandaşlar için bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada hafta sonu Lefkoşa Konsolosluk Şubesinin ve Gazimağusa Başkonsolosluğu’nun 8:30 – 12:00 ile 14:00 – 16:30 saatleri arasında adres kayıtları için açık olacağı vurgulandı.

İşte o detaylar:

"Seçimlerde yurtdışında (KKTC'de) oy kullanmak isteyen ve henüz adres beyanında bulunmayan vatandaşlarımızın, 2 Nisan 2023 tarihine kadar Büyükelçiliğimizin Lefkoşa Konsolosluk Şubesi'ne veya Gazimağusa Başkonsolosluğu'na gelerek adres beyanı vermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Geçmişte KKTC için adres beyanında bulunduğunuzu veya önceki seçimlerde KKTC'de oy kullandığınızı hatırlıyorsanız yurt dışı seçmen kütüğüne daha önceden kayıtlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu kayıt yeni bir kayıtla değiştirilmediği sürece geçerliliği devam etmektedir.

Emin olmak için aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle yurt dışı seçmen kütüğünde kaydınızın olup olmadığınızı teyit etmenizde fayda görülmektedir.

İnternetten: www.ysk.gov.tr adresinden

YSK Mobil Uygulaması üzerinden veya e-Devlet'e giriş yaparak kaydınızı sorgulayabilirsiniz.

Bununla birlikte, +90 312 444 9975 numaralı YSK çağrı hattını arayabilirsiniz.

SEÇİM MEKÂNLARI VE TARİHLERİ

27 Nisan - 9 Mayıs 2023 (9 Mayıs dâhil) tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda (Dr. Fazıl Küçük Bulvarı) ve Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında sandık kurulacaktır.

Seçimin ikinci tura kalması halinde ise aynı mekânlarda 20-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında (24 Mayıs dâhil) sandık kurulacaktır.

Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonunda (eski adı Güzelyurt Spor Salonu) ise 29 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında (Cumartesi – Pazar – Pazartesi) (Seçimin ikinci tura kalması halinde 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında) aynı yerde, (Cumartesi-Pazar) sandık kurulacaktır.

Yerleşim yeri KKTC'de olan her vatandaşımız, üç oy verme yerinde dilediğinde oyunu kullanabilir.

OY VERME SIRASINDA KULLANILABİLECEK BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı (Resim ve T.C. numarası yeterli)

T.C. Resmi dairelerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı

T.C. Evlenme Cüzdanı

T.C. Pasaport

T.C. Geçici Kimlik Belgesi

T.C. Askerlik Belgesi

T.C. Sürücü Belgesi

NOT: Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmez.

Hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, T.C. resmî nitelikteki belgelerden biri ile kimliğini tespit eder.

Bu belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa temsilcilikçe veya nüfus müdürlüklerince verilmiş seçmeni tanıtacak nitelikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı gereklidir.

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28/03/2023 17:06