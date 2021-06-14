KKTC'de 15'i  yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7940 olup,15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 15 kişi ise yerel vakadır.

5 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-1/ Beyköy-1 / Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gönyeli-1

Girne

Girne Merkez-6 / Karakum-1

Gazimağusa

Akdoğan-1/ Karakol-1

Güzelyurt

Kalkanlı -1

14 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7940

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.331. 219

Toplam Vaka Sayısı: 7585

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7316

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 235

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 320

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1112

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2691

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.523

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14/06/2021 18:58