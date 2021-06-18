KKTC'de 21'i yerel 25 pozitif vaka

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18/06/2021

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KKTC'de 21'i yerel 25 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9202 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-1 / Yenişehir-1/ Metehan-2/ K.kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez- 7 / Alsancak-2 / Kaşgar-1 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Karakol-1

İskele

Makenzi -1

18 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9202 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425

Toplam Vaka Sayısı: 7720

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7393 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 636

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 259 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3262

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.592

18/06/2021 18:55
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TAGS: vaka, covid, kktc
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