KKTC'de 22 Günde 300 Yerel Vaka

Özel Haber

KKTC’de 1-22 Ocak tarihleri arasında 48 bin 906 PCR testi yapıldı, 424 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

22 günde 300 yerel vaka tespit edildi. Söz konusu dönemde 87 kişi karantina otelinde pozitifleşti. Ercan Havaalanı’ndan giriş yapan 28 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 7 vaka da deniz yolu ile geldi. Yurt dışından gelip, pozitif olan vakası sayısı toplamda 35 oldu.

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23/01/2021 12:29