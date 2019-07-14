KKTC'de 3 yıldır kaçak yaşayan üç kişi tutuklandı

Gazimağusa polis müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde 3 yıldan beri KKTC’de izinsiz ikamet eden ikisi Pakistan birisi Nijerya uyruklu 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Tutuklanan 3 zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlılar aleyhlerinde 3 er gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede iddia makamı adına hazır bulunan meselenin tahkikat memuru Mehmet Uyguner 3 zanlının 2016 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini ve tutuklandıklarını aktardı.

Uyguner zanlıların KKTC de herhangi bir yasal statüleri bulunmadığını ve izinsiz ikamet ettiklerini belirtti.

Eğitim amaçlı geldiler ancak okulu bırakıp çalışmaya başladılar

Mahkemede konuşan zanlı kendisinin öğrenci olduğunu iddia ederek eğitim gördüğü bölümle ilgili bilgi verdi. Diğer iki zanlı ise okul ücretini ödeyemedikleri nedeniyle çalışmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

(MHA)