KKTC'de 332 pozitif vaka

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09/04/2022

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KKTC'de 332 pozitif vaka

KKTC'de günlük korona tablosu açıklandı. 9 Nisan 2022 KKTC korona tablosu ise şöyle;

166 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 61 kişi Gazimağusa, 21 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7  kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

9 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.120

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 332   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.528.367      

Toplam Vaka Sayısı: 90.120            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.964            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4930         

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4871  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

09/04/2022 18:27
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TAGS: KKTC, KORONA, TABLOSU
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