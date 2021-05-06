KKTC'de 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 67 kişi taburcu edildi
06/05/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8286 olup, 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış 67 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 34 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenişehir -1 / Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 / Gönyeli-8 / Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ Yenikent-2 / Kızılbaş-1/ Surlariçi-1 / Alayköy-1
Girne
Girne Merkez-3 / Göçeri Köyü -1 / Zeytinlik-1/ Çatalköy-2
Gazimağusa
Gülseren-1/ Vadili-1/ Sakarya-1/ Mutluyaka-1/ Çanakkale Bölgesi-1 / Yeniboğaziçi-2
İskele
Topçuköy-1
6 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8286
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 34
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 67
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.033. 869
Toplam Vaka Sayısı: 6581
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5969
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 580
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 488
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 30
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 64
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 872
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2040