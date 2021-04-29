KKTC'de 38’i  yerel 44 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9453 olup, 38’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 73 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 2 /Göçmenköy-1/ Yenikent-1/ Lefkoşa Sanayi-3 / Dereboyu-1/ Marmara-1/ Gelibolu-1/ Surlariçi-2 / Hamitköy-3 / Kaymaklı-2 / Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez-4 / Edremit-1/ Karaoğlanoğlu-2 / Girne Boğaz-1/ Karşıyaka-1 / Alsancak-3 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Tuzla-1/ Baykal-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

29 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9453

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 38

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 976. 247

Toplam Vaka Sayısı: 6239

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5468

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 740

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 152

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 586

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 99

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 52

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 693

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1265

Bu habere tepkiniz:



29/04/2021 19:17