KKTC'de 39 yeni vaka daha

KKTC'de covid-19 ile mücadele sürüyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, akşamdan sabaha 39 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

4 HASTA ENTÜBE

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı bir programda 4 hasta entübe olduğunu söyledi.

Pandemi Merkezi’nde 113 vakanın tedavi gördüğünü aktaran Pilli, yoğun bakımdaki hastaların hakkında bilgi verdi.

Yoğun bakımdaki şuanda 14 kişiden 10 tanesinin, yüksek basınçlı oksijen ihtiyacı olduğunu kaydeden Pilli, 4 hastanın entübe olduğunu açıkladı.

Pilli, eskiye nazaran yoğun bakımdaki hastaların durumunun iyi olduğunu ekledi.

KAPANMA SÜRESİ UZAYACAK

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı bir programda ülke genelinde devam eden kapanma kararının uzayacağını açıkladı.

Vakalardaki artış nedeniyle kapanma kararının devam edeceğinin altını çizen Pilli, "Bu vakalarla yarın açılamayız" dedi.

Sağlıkla ekonominin birlikte götürülmesi gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini kaydeden Pilli, "Para kazanılır. Ancak sağlığı kaybettikten sonra paran olsa ne olacak" dedi.

1 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3157

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 35

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:18

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 407.115

Toplam Vaka Sayısı: 2371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1897

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 460

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

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02/02/2021 09:49