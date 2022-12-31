KKTC'de 4 ayda 3 hükümet değişti

23 Ocak Genel Seçimi’nin ardından 4 ay içerisinde 3 farklı hükümet kuruldu. Genel seçimle Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında KKTC’nin 26’ncı hükümeti UBP-DP-YDP koalisyonu kuruldu. İlerleyen haftalarda, kabine değişikliği yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu istifasını sundu. Dışişleri Bakanı olan Hasan Taçoy, boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atandı. Dışişleri Bakanlığına ise Tahsin Ertuğruloğlu getirildi. Ardından Faiz Sucuoğlu Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınması talebini Cumhurbaşkanı Tatar’a iletti. Aynı gün içerisinde hükümet istifa etti. Ardından yeniden hükümeti kurma görevini alan Faiz Sucuoğlu yeniden UBP-DP-YDP hükümetini kurdu. Ancak bu hükümet güvenoyu alamadan DP ve YDP’nin güvenoyu vermeyeceğini açıklamasıyla dağıldı. Bunun üzerine yeniden hükümetsiz kalan KKTC’de hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından UBP milletvekili Ünal Üstel’e verildi. Üstel UBP-DP-YDP ortaklığında yeni bir hükümet kurdu. Bu hükümet hala görevine devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



31/12/2022 09:02