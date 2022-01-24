KKTC'de 442 vaka, 4 vefat!
24/01/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.461 olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 631 kişi taburcu edilmiştir.
214 kişi Lefkoşa, 110 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
24 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 442
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 442
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684
Toplam Vaka Sayısı: 51.036
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4923
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4851
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1847
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 350
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 571
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3651
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117670