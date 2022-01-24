KKTC'de 442 vaka, 4 vefat!

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24/01/2022

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KKTC'de 442 vaka, 4 vefat!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.461  olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 631 kişi taburcu edilmiştir. 

 

214 kişi Lefkoşa, 110 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

 

24  Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461     

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  442   

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

 

Yerel Vaka Sayısı:  442   

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631 

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 4 

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684 

      

Toplam Vaka Sayısı: 51.036   

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954 

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4923       

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:    61 

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4851  

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161 

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  11     

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1847 

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  350      

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı:  571 

 

Güvende Kal Genel tablo 

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3651       

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   117670

24/01/2022 19:03
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TAGS: Vaka, covid, kktc, korona
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