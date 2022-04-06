KKTC'de 472 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, bugün Covid-19 kaynaklı 1 kişinin vefat ettiğini, yapılan 11 bin 60 test sonucunda ise 472 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Pozitif vakalardan, 217’si Lefkoşa, 75’i Girne, 127’si Gazimağusa, 27’si Güzelyurt, 12’si İskele, 14’ü ise Lefke bölgesinden.

6 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:

“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.488.802

Toplam Vaka Sayısı: 88.904

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 82.203

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6476

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Karantinadaki Vaka Sayısı: 6424

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5950”

Bu habere tepkiniz:



06/04/2022 19:43