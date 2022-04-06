KKTC'de 472 pozitif vakaya rastlandı

ads ads ads ads
06/04/2022

ads
ads
ads
KKTC'de 472 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, bugün Covid-19 kaynaklı 1 kişinin vefat ettiğini, yapılan 11 bin 60 test sonucunda ise 472 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Pozitif vakalardan, 217’si Lefkoşa, 75’i Girne, 127’si Gazimağusa, 27’si Güzelyurt, 12’si İskele, 14’ü ise Lefke bölgesinden. 

6 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde: 

“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.488.802    
Toplam Vaka Sayısı: 88.904            
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 82.203           
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6476  
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45     
Karantinadaki Vaka Sayısı: 6424   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227       
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5950”

06/04/2022 19:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KKTC, vaka, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.