KKTC'de 472 pozitif vakaya rastlandı
06/04/2022
Sağlık Bakanlığı, bugün Covid-19 kaynaklı 1 kişinin vefat ettiğini, yapılan 11 bin 60 test sonucunda ise 472 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Pozitif vakalardan, 217’si Lefkoşa, 75’i Girne, 127’si Gazimağusa, 27’si Güzelyurt, 12’si İskele, 14’ü ise Lefke bölgesinden.
6 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:
“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.488.802
Toplam Vaka Sayısı: 88.904
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 82.203
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6476
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45
Karantinadaki Vaka Sayısı: 6424
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5950”