KKTC’de 485 yeni vaka belirlendi
KKTC’de son 24 saatte toplam 19 bin 756 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 485 pozitif vakaya rastlandı.
02/04/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19 bin 756 olup, 1 kişi vefat etmiş, 485 pozitif vakaya rastlanmıştır.
238 kişi Lefkoşa, 101 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
2 Nisan 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.756
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.417.508
Toplam Vaka Sayısı: 86.738
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10