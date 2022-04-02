KKTC’de 485 yeni vaka belirlendi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19 bin 756 olup, 1 kişi vefat etmiş, 485 pozitif vakaya rastlanmıştır.

238 kişi Lefkoşa, 101 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

2 Nisan 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.756

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.417.508

Toplam Vaka Sayısı: 86.738

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Bu habere tepkiniz:



02/04/2022 18:27