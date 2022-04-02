KKTC’de 485 yeni vaka belirlendi

KKTC’de son 24 saatte toplam 19 bin 756 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 485 pozitif vakaya rastlandı.

ads ads ads ads
02/04/2022

ads
ads
ads
KKTC’de 485 yeni vaka belirlendi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19 bin 756 olup, 1 kişi vefat etmiş, 485 pozitif vakaya rastlanmıştır.

238 kişi Lefkoşa, 101  kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

2 Nisan 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.756

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.417.508         

Toplam Vaka Sayısı: 86.738            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10        

02/04/2022 18:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kktc, vaka sayıları
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.