KKTC'de 531 yeni vaka, 2 can kaybı

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26/03/2022

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KKTC'de 531 yeni vaka, 2 can kaybı

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2022 korona tablosu şöyle;

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.433 olup, 531 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 488 kişi taburcu edilmiştir.

227 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 97 kişi Gazimağusa, 57 kişi Güzelyurt, 19 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.433

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 531   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 531          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488         

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.296.585     

Toplam Vaka Sayısı: 81.218           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.969      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6039      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5986

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 212     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 46 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1640       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138443

26/03/2022 18:38
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TAGS: KKTC, KORONA, TABLOSU
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