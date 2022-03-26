KKTC'de 531 yeni vaka, 2 can kaybı

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2022 korona tablosu şöyle;

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.433 olup, 531 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 488 kişi taburcu edilmiştir.

227 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 97 kişi Gazimağusa, 57 kişi Güzelyurt, 19 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.433

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 531

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 531

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.296.585

Toplam Vaka Sayısı: 81.218

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.969

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6039

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5986

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 212

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 46

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1640

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138443

Bu habere tepkiniz:



26/03/2022 18:38