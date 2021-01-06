KKTC'de 16'sı yerel 18 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2591 olduğunu, 16'sı yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı. 6 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 2591 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 Yerel Vaka Sayısı: 16 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8 Bugün Kaybedilen Hasta: yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 341.151 Toplam Vaka Sayısı: 1710 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1438 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 263 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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06/01/2021 19:02