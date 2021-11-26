KKTC’de Acil Tıp Hekimleri Ve İç Hastalıkları Kongresi başladı

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26/11/2021

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KKTC’de Acil Tıp Hekimleri Ve İç Hastalıkları Kongresi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde “VII. Uluslararası Acil ve İç Hastalıkları Kongresi” Merit Crystal Cove Hotelde başladı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) organizasyonu ile düzenlenen kongre, ATUDER başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris ve Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık derneği başkanı Prof. Dr. Kubilay Ükinç’in yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

KTTO Başkanı Dr. Yonca Morris konuşmasında acil servisin ve acil hekimliğinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Başar Cander’e KKTC’de Acil Tıp Eğitimi için yaptığı katkılardan dolayı KTTO başkanı ve Yönetim kurulu olarak plaket taktim edildi.

KKTC’den hekimlerin de katıldığı kongre 28 Kasım 2021 tarihine kadar sürecek.

26/11/2021 13:17
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