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Dilencilikte son nokta: Çöp karıştır, acındır, para topla

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13/10/2018

Dilencilikte son nokta: Çöp karıştır, acındır, para topla

Her gün yüzlerce turistin gezdiği ve ülke turizmi için ciddi bir öneme sahip Girne Antik Limanı ve Girne Kalesi çevresindeki görüntüler Kuzey Kıbrıs turizmi için içler acısı.

Girne Kalesi arkasında bir kadın çöpün yanında oturup hem dileniyor hem de çöpü karıştırıyor.

Son zamanlarda bu şekildeki görüntülerin gerek Lefkoşa’da gerekse Girne’de görülmesi ülkenin durumunu gözler önüne seriyor.

Çöpleri karıştırıp dilenen kadının turistlerin uğrak mekanında bu şekilde oturması hem vatandaşlar hem de rehberler tarafından eleştirildi.

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TAGS: haber, kıbrıs, çöp, dilenci, girne
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