KKTC'de aktif vaka sayısı 234!
04/01/2021
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu'ndan coronavirüs salgınıyla ilgili verileri paylaştı. Pilli aktif vaka sayısının 234'e yükseldiğini kaydetti.
İŞTE GÜNCEL VERİLER:
Toplam aktif vaka: 234
Pande Merkezi 39 vaka
Yoğun bakım 2 vaka
Özok yurdu :43
Otelerde olanlar: 43+39
Lefkoşa: 95
Girne: 49
Mağusa 58
Güzelyurt: 3
İskele 1
Lefke 2
Kapaz 0
Yurt dışı kaynaklı 26
1640 vakaya göre salgının ilk gününden bugüne dağılım ve yüzdekikli oranlar
Lefkoşa’da bugüne kadar 390 vaka görüldü
Girne’de 314
Mağusa 103
Güzelyrt 53
İskele 22
Lefke 11
Karpaz 32
Yurt dışı kaynaklı 715
Yerel vaka sayısı 491 %29
Yurt dışı vaka: 715 % 43
Karantinada poztifleşen vaka sayısı 434 %26