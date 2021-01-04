KKTC'de aktif vaka sayısı 234!

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04/01/2021

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KKTC'de aktif vaka sayısı 234!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu'ndan coronavirüs salgınıyla ilgili verileri paylaştı. Pilli aktif vaka sayısının 234'e yükseldiğini kaydetti.

İŞTE GÜNCEL VERİLER:

Toplam aktif vaka: 234

Pande Merkezi 39 vaka

Yoğun bakım 2 vaka

Özok yurdu :43

Otelerde olanlar: 43+39

Lefkoşa: 95

Girne: 49

Mağusa 58

Güzelyurt: 3

İskele 1

Lefke 2

Kapaz 0

Yurt dışı kaynaklı 26

1640 vakaya göre salgının ilk gününden bugüne dağılım ve yüzdekikli oranlar

Lefkoşa’da bugüne kadar 390 vaka görüldü

Girne’de 314

Mağusa 103

Güzelyrt 53

İskele 22

Lefke 11

Karpaz 32

Yurt dışı kaynaklı 715

Yerel vaka sayısı 491 %29

Yurt dışı vaka: 715 % 43

Karantinada poztifleşen vaka sayısı 434 %26

04/01/2021 15:08
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TAGS: vaka, ali pilli, kktc
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