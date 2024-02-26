KKTC’de araç kullanımında adeta rekor kırılıyor. Ülkede kayıtlı araç sayısı 377 bine yaklaştırırken bu durumda yeni doğmuş bebekler dahil olmak üzere hemen her kişiye bir araç düşüyor.

HER YIL 13 BİN YENİ ARAÇ

Trafikteki alt yapı yetersizliklerine rağmen yılda ortalama 13 bin yeni araç trafiğe çıkıyor. Ülkede kayıtlı 377 bine yakın araçtan 226 binden fazlasını salon araçlar geriye kalanları ise iş araçları ve motosikletler oluşturuyor.

BİR YILDA 11 BİN 520 ADET İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI

Dövizin yükselişi alım gücünün dibe vurması ve araç fiyatlarının daha da pahalılaşmasına rağmen ülkede geçtiğimiz yıl 11 bin 520 adet ikinci el araç satışı yapıldı. İkinci el araç alımında en çok Japon araç modelleri satıldı. Bir yılda satılan sıfır kilometre araç sayısı ise 1595 oldu.

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