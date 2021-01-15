KKTC’de Aşılama Başladı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, koronavirüs aşısı oldu.

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15/01/2021

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KKTC’de Aşılama Başladı!

Sağlık Bakanlığı’nın, dün sabah Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısının ülkeye geldiğini açıklamasının ardından bugün KKTC’de aşılama süreci başladı.

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, koronavirüs aşısı yaptırdı.

Aşılar ilk etapta 9 merkezde yapılacak. İlk aşılar, Kovid-19'la mücadelede ön planda olan tüm sağlık çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstü kişilere yapılacak. Sağlık Bakanı'nın önceki yaptığı açıklamaya göre Mart ayına kadar aşılamanın büyük oranda tamamlanması bekleniyor.

 

 

15/01/2021 11:14
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TAGS: Ersin Tatar, UBP, Haber kıbrıs, koronavirüs aşısı,
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